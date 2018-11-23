Внезапная первая пресс-конференция и.о. мэра Владивостока с озвученными на ней планами на ближайшие 5 лет смотрелась странно на фоне стартовавшего конкурса по выбору полномочного главы города, отмечает DEITA.RU. И повестка, видимо, предвыборная программа, была далеко не нова - горожанам в очередной раз пообещали избавить город от кредитов, отремонтировать "плачевные" дороги, построить парковки и купить нормальные автобусы.

Капитальный ремонт Некрасовского путепровода, создание многоуровневых парковок в центре города, реставрация Покровского парка, обновление набережных Владивостока и погашение задолженности по кредитам - такие планы развития столицы Дальнего Востока озвучил на встрече с журналистами и.о. главы города Олег Гуменюк сегодня, 19 февраля.

По словам временного градоначальника, на ближайшие 2 года планы развития Владивостока у местных властей стоят амбициозные: «В первую очередь, будут выделены деньги из краевого и федерального бюджета для дополнительного ремонта дорог, состояние которых, прямо скажем, находится в плачевном состоянии». Также Гуменюк добавил, что уже в этом году 10% всей дорожной сети города будет отремонтировано вместе с бордюрами, ливневками и пешеходными тротуарами. Среди объектов ремонта Некрасовский путепровод, мост на Русской, а возможные работы на Рудневском мосту.

Кроме этого, согласно данным мэрии, в этом году разрабатывается проектная документация строительства новой магистральной развязки в районе Зеленого угла, которая протянется до бухты Патрокл. Ориентировочное начало строительства новой автодороги запланировано на 2020-2021 год.

В очередной раз мэрия пообещала построить в центре многоуровневые парковки, назвав три возможных точки их размещения - на улицах Верхнепортовой, Фокино и в районе краевого Дома физкультуры на Партизанском проспекте.

Катастрофическое состояние общественного транспорта, на которое регулярно жалуются местные жители, и.о. мэра Владивостока также пообещал повысить до уровня современных городов: «В данный момент ведется разработка технической документации для закупки современных автобусов, оснащенных климат-контролем, отоплением и автоматической коробкой передач, которая спасет пассажиров от неприятной тряски на подъемах. Автобусы будут оснащены программами по ограничению превышения скорости, максимальный порог которой - 65 км в час». Хотя давно известно, что в скромный городской бюджет не потянет обновление муниципального автобусного парка.

Еще одним объектом реконструкции станет парковая зона в районе Покровского собора. Невозможность Владивостокской епархии содержать такую территорию вынудила мэрию забрать себе парковую зону. По словам Олега Гуменюка, сейчас разрабатывается проект по созданию полноформатной парковой аллеи с прогулочными дорожками, зонами выгула собак и спортивными площадками. Реализация проекта намечена на 2020-2021 годы.

Кроме реконструкции парка администрация готова заняться ремонтом всех набережных Владивостока, состоянием которых оказался недоволен полпред Президента России Юрий Трутнев во время своего визита в столицу Приморья.

Резюмируя позицию городских властей на ближайшее время, временно исполняющий обязанности градоначальника Олег Гуменюк заявил, что ему и его команде достался город с долгом в 4,4 млрд рублей, который он считает огромным: «В первую очередь, это разноплановые кредиты, которые мы будем обязаны погасить. Естественно, мы будем делать это как можно оперативнее. Хотелось бы в этом году выйти в ноль, но сумма серьезная, поэтому гарантировать такой исход очень сложно».

Отметим, что и.о. главы города является одним из 51 кандидата, участвующего в конкурсе на замещение должности главы города, который состоится в конце марта. С чем связано такое программное выступление с обозначением перспектив на ближайшие годы, до официального назначения, непонятно.

Максим Низкодубов