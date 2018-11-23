Возьмите на вооружение эти 10 классных идей для свиданий в наступающие холода, которыми поделились пользователь Reddit, рассказывает DEITA.RU.

1. Сходите на занятие по живописи

Приготовьтесь продемонстрировать свою творческую сторону. Найдите ближайшую художественную студию и нарисуйте что-нибудь, чтобы забрать домой.

2. Сходите на концерт

Всегда приятно видеть любимую группу. Узнайте, когда они играют, или посмотрите, есть ли в городе кто-то новый, кого вы еще не успели увидеть. В любом случае, это будет отличная ночь с потрясающей музыкой и компанией.

3. Прокатитесь на санках

Можете также наслаждаться снегом, пока он еще лежит. И как можно сделать это лучше, чем прокатиться на санях? Вы можете спуститься с горы вместе, только постарайтесь не перевернуться.

4. Устройте ночь настольных игр

Пришло время провести вечер игр. Еще лучше: позовите своих друзей, которые встречаются, и устройте битву.

5. Горячий шоколад и фильм

Иногда лучшие свидания — самые расслабленные. Сделайте чашку горячего шоколада и посмотрите один из любимых фильмов.

6. Снежная битва

Снежный день не означает, что вы должны быть подальше от вашего любимого человека. Встретьтесь вдвоем или с друзьями и узнайте, кто круче, в забавном снежном бою.

7. Покатайтесь на коньках

Катание на коньках – это очень романтично.

8. Приготовьте что-то сладкое

Что может быть вкуснее, чем теплое домашнее печенье после долгого дня?

9. Посмотрите хоккейную игру

Поддерживая хоккейную команду, вы можете сплотиться.

10. Осмотрите достопримечательности родного города

Взгляните на город по-новому, свежим взглядом.

Алина Калинина