Первое детское отделение паллиативной помощи в Приморском крае откроют на базе краевой детской больницы во Владивостоке, сообщает DEITA.RU.

Больница получила лицензию на лечение маленьких неизлечимо больных пациентов в условиях стационара. Согласно планам, в детской больнице будет 10 паллиативных коек. Деньги на капитальный ремонт медучреждению уже выделены", - сообщили в понедельник пресс-служба администрации региона.

До настоящего времени в Приморье не было взрослого и детского отделения паллиативной помощи или хосписа для неизлечимо больных. Отметим, об их создании общественность, благотворительные фонды и врачи просят власти региона уже более 15 лет.

Михаил Грач