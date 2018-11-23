В Приморье мужчина предстанет перед судом за дачу взятки сотруднику таможни, об этом DEITA.RU сообщили в Дальневосточном СУ на транспорте СК России.

По материалам следствия, в сентябре минувшего года приморская компания захотела уменьшить таможенные платежи. Чтобы это сделать, специалисты предприятия, когда ввезли товары в Россию, указали в документах недостоверные сведения о весе груза.

Представитель компании, который на данный момент обвиняется в «даче взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий», с целью сокрытия недостоверных сведений в декларации решил подкупить сотрудника таможенного поста Морской порт Владивосток.

Должностное лицо согласилось, однако передача денег проходила в рамках оперативно-розыскных мероприятий. Служба противодействия коррупции Дальневосточного таможенного управления отрабатывала поступивший сигнал о появлении взяткодателя.

В настоящий момент дело направлено в суд. Теперь нарушителю закона грозит штраф в размере до одного миллиона пятисот тысяч рублей.

Екатерина Брязгунова