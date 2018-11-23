1,5 тысячи россиян стали заложниками кризиса туроператора
Вечером в пятницу, 7 декабря, авиакомпания «ИрАэро» приостановила полеты в Санью и Хайкоу (КНР), сообщает DEITA.RU. Такое заявление сделал генеральный директор перевозчика Сергей Крупнов.
По его словам, пострадали клиенты компании «Жемчужные реки» по всем направлениям, в том числе Москва, Кемерово, Казань, Самара, Хабаровск, Уфа, Челябинск, Санкт-Петербург.
Остановка полетов — вынужденная мера, так как туроператор не платит по долгам. На данный момент он накормил задолженность за уже выполненные рейсы в города Санья и Ханкоу, не оплатил предстоящие рейсы и не покрыл депозит.
Российские федеральные агентство по туризму и агентство воздушного транспорта, а также Министерство транспорта поставлены в известность о сложившейся ситуации.
Отмечается, что только в Ханкоу находятся 1,5 тысячи человек, ожидающих вылетов.
Екатерина Брязгунова