Вечером в пятницу, 7 декабря, авиакомпания «ИрАэро» приостановила полеты в Санью и Хайкоу (КНР), сообщает DEITA.RU. Такое заявление сделал генеральный директор перевозчика Сергей Крупнов.

По его словам, пострадали клиенты компании «Жемчужные реки» по всем направлениям, в том числе Москва, Кемерово, Казань, Самара, Хабаровск, Уфа, Челябинск, Санкт-Петербург.

Остановка полетов — вынужденная мера, так как туроператор не платит по долгам. На данный момент он накормил задолженность за уже выполненные рейсы в города Санья и Ханкоу, не оплатил предстоящие рейсы и не покрыл депозит.

Российские федеральные агентство по туризму и агентство воздушного транспорта, а также Министерство транспорта поставлены в известность о сложившейся ситуации.

Отмечается, что только в Ханкоу находятся 1,5 тысячи человек, ожидающих вылетов.

Екатерина Брязгунова