В приморском городе Артеме росгвардейцы задержали подозреваемого, находящегося в розыске за совершение угона, сообщает DEITA.RU.

Сотрудники вневедомственной охраны во время патрулирования города в районе улицы Кирова заметили молодого человека. Юноша вел себя подозрительно. Заметив стражей порядка, он быстро пошел в другую сторону.

Росгвардецы догнали подростка и попросили предъявить документы, которых у него не оказалось. Проверив базу данных, правоохранители пришли к выводу, что именно этого молодого человека разыскивают за угон авто. Автомобиль был угнан еще в декабре прошлого года.

На данный момент 17-летний юноша доставлен в отделение полиции.

Екатерина Брязгунова