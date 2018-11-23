Сотрудники дорожно-патрульной службы крайне не любят эти выражения.

1. Тебя уволят! Я схожу в прокуратуру!

Подобные тирады вызывают только недовольство у инспектора. И в случае если бы вы вели себя тактично, то имели возможность отвертеться обычным предупреждением.

2. Я ничего не нарушал!

Предоставленная тирада имеет возможность вывести из себя всякого ДПС-ника. В том числе и в случае если он намеревался выпустить вас с предупреждением, дабы не расходовать время на наполнение протокола, то впоследствии похожей тирады, без штрафа для вас не укатить.

3. На себя посмотрите!

Бессмысленно болтать, что инспекторы ДПС не соблюдают ПДД. Еще как не соблюдают. И в случае если их приостановят, то их оштрафуют за несоблюдение (Вряд ли, естественно, но как пример).

4. Вы сами эти бессмысленные законы читали? Кто их придумал!

Задачка инспектора ДПС наблюдать за соблюдением ПДД и законов. Законы имеют все шансы ему не нравится, он имеет возможность с ними не соглашаться, но как работник ГИБДД должен наблюдать за их соблюдением.