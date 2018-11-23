Эксперты назвали признаки того, что человек может находиться в односторонних отношениях, сообщает DEITA.RU.

1. Ваш партнер не включает вас в планы на будущее

Когда вы думаете о будущем, вы думаете с точки зрения «мы». Но когда ваш партнер видит там только себя, он всегда использует термин «я».

Забудьте о том, насколько вы хотите будущего с этим человеком, и вместо этого обратите внимание на то, насколько он включает вас в него.

2. Вы отменяете планы ради партнера

Посиделки с подругами, день рождения сестры, выездная вечеринка ... каким бы ни было событие, вы в конечном итоге отменяете его ради партнера. «Это чаще всего происходит из-за того, что вы не знаете, когда подвернется следующая возможность поговорить с ним или увидеться, поэтому вы чувствуете, что сейчас вам нужно воспользоваться таким предложением», - говорит эксперт по отношениям Лесли Эдвардс.

Вы можете вечно освобождать для человека свое время, но встречаться вы будете только тогда, когда ему удобно. Не стоит.

3. Вы жертвуете тем, что является для вас самым главным

Если это важно для вас, и вы хотите, чтобы партнер тоже принял в этом участие, необходимо прийти к компромиссу. Он не должен ставить вас перед выбором: он или еще кто-то или что-то.

4. Вы ставите его потребности превыше своих собственных

В определенной степени это неизбежно во всех отношениях. Каждая пара проходит через трудности - увольнение, депрессивные состояния и так далее, которые могут заставить одного партнера больше опираться на другого. Но если вы постоянно удовлетворяете потребности его эго, а он никогда не поддерживает вас, он этого не стоит.

Алина Калинина