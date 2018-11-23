Эксперты назвали 5 признаков того, что другой человек вас не слушает, сообщает DEITA.RU.

1. Он ерзает на месте или просто слишком много двигается

Если вы пытаетесь поговорить с тем, кто постукивает ногами, двигается, постоянно касаясь своих волос или поправляет подол юбки, то этот человек вас не слушает.

Коуч и писатель Ник Морган рассказал, что постоянное движение и невозможность сидеть сложа руки - признаки того, что внимание человека не сосредоточено на том, на чем нужно.

2. Он выглядит или ведет себя так, как будто вы ему наскучили

Когда двое разговаривают, между ними должно быть какое-то положительное настроение, особенно если это связано с бизнесом или просто общение между друзьями. Если ваш собеседник сидит, глядя в пустоту или просто выглядит в целом не впечатленным, скорее всего, ему скучно. А это означает, что он, вероятно, не слушает, что вы говорите.

3. Его язык тела говорит о многом

Как правило, человек, заинтересованный в разговоре, будет слегка наклоняться вперед, согласно 2KnowMyself.

4. Вы заканчиваете говорить, а ответа нет

Когда вы закончили говорить, а ваш собеседник ничего не отвечает, он, вероятно, не слушал. По мнению психотерапевта Кэтрин Шефлер, всегда есть некоторые простые ответы, которые вы можете использовать для проявления эмпатии.

5. Он совершенно неожиданно меняет тему разговора

Эксперт Майк Пьер считает, что кто-то может показать, что не слушает вас, резко меняя тему разговора.

Алина Калинина