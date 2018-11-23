Федеральный перечень учебников сократился на треть — в нем осталось всего лишь 863 учебника, сообщает DEITA.RU. Соответствующее решение приняли в Министерстве просвещения России.

Более 500 учебников были вычеркнуты из федерального списка после проведения дополнительной экспертизы, которая состоялась весной текущего года. Тогда порядка 300 специалистов, в том числе заслуженные учителя и лауреаты различных конкурсов, вынесли однозначное решение — как минимум 30 процентов учебников необходимо вычеркнуть из федерального перечня. В пятницу, 7 декабря, это и произошло.

Базовый перечень учебников, получивших положительные заключения, составил 863 учебника. Все они обладают высоким качеством исполнения, в них содержится актуальная информация.

Отмечается, ранее в федеральном перечне учебников находилось более 1370 учебников.

Екатерина Брязгунова