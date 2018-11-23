ГИБДД
Source «Deita.ru»
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Вот, что вы можете сделать, если не хотите быть остановленным инспектором ГИБДД, сообщает DEITA.RU  

1) Придерживаться скоростного режима большинства, то есть раствориться в потоке автомобилей.

2) Если поблизости находится пост или виден экипаж патруля, не дёргаться и не делать резких движений. 

3) Не стоит ехать по левой полосе, если правая свободна. Согласно правилам ПДД, она предназначена для обгона, и инспекторы могут решить, что автолюбитель намеренно старается держаться подальше.

4) Включайте ближний света и дневные ходовые огни. 

5) Тонировка всегда вызывает лишние подозрения.

6) Фары и номерной знак должны быть чистыми.

7) Не нужно смотреть на инспектора ДПС. Ведите себя естественно, и смотрите на дорогу.

Таисия Масина

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