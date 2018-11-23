Вот, что вы можете сделать, если не хотите быть остановленным инспектором ГИБДД, сообщает DEITA.RU

1) Придерживаться скоростного режима большинства, то есть раствориться в потоке автомобилей.

2) Если поблизости находится пост или виден экипаж патруля, не дёргаться и не делать резких движений.

3) Не стоит ехать по левой полосе, если правая свободна. Согласно правилам ПДД, она предназначена для обгона, и инспекторы могут решить, что автолюбитель намеренно старается держаться подальше.

4) Включайте ближний света и дневные ходовые огни.



5) Тонировка всегда вызывает лишние подозрения.



6) Фары и номерной знак должны быть чистыми.



7) Не нужно смотреть на инспектора ДПС. Ведите себя естественно, и смотрите на дорогу.



Таисия Масина