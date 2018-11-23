Москва – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, подводит итоги работы благотворительного сервиса за 2018 год. Платформа позволяет абонентам компании направлять средства в фонд поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам». Общая сумма пожертвований превысила 5 млн рублей. В числе наиболее активных абонентов был клиенты оператора из Иркутской области и регионов Дальнего Востока, сообщает DEITA.RU.

Пожертвования в фонд «Навстречу переменам» поступают из всех регионов присутствия компании. По итогам 2018 года наиболее активными пользователями сервиса стали жители Москвы и Санкт-Петербурга, Иркутской, Ростовской, Челябинской областей, Пермского края, а также Нижегородской области и Кузбасса. За год абоненты Tele2 перечислили в поддержку проектов фонда 5 212 857 рублей.

Абоненты Tele2 макрорегиона «Байкал и Дальний Восток» пожертвовали в пользу фонда почти полмиллиона рублей. Порядка 300 тысяч рублей было переведено из Иркутской области, около 100 тысяч – из республики Бурятии.

При подключении сервиса подписчики определяют размер суммы, которую они хотят перечислять в пользу фонда (от 1 до 10 рублей в день). Каждую неделю пользователи получают информацию о людях, которым оказывается помощь. Сервис можно активировать и отключить с помощью USSD-команды. Подробнее о платформе и других способах поддержки фонда – в разделе «Помочь» на сайте «Навстречу переменам».

Благотворительный сервис Tele2 и фонда «Навстречу переменам» начал работать в январе 2017 года. Собранные с его помощью средства направляются на поддержку проектов социальных предпринимателей, которые стараются изменить жизнь детей к лучшему. Лидеры определяются по итогам ежегодного конкурса, который проводят Tele2 и фонд «Навстречу переменам». Пять победителей прошлого года получили гранты по 1,2 млн руб., информационную поддержку и помощь в продвижении проекта в формате бизнес-инкубатора. За шесть лет работы фонда его подопечные помогли более 350 тысяч детей и подростков.

Евгения Телицына, исполнительный директор фонда поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам»:

«Благотворительность – это способ изменить мир к лучшему. Пожертвование в фонд не только делает нас причастными к положительным преобразованиям, но и придает помощи системный характер. Ту же задачу решает наш конкурс. Гранты задают импульс развитию социальных идей, а консультационная поддержка способствует стабильности социально ориентированного бизнеса и долгосрочной жизни проектов. Социальный эффект от работы благотворительного сервиса выражается не столько в собранных суммах, сколько в качественном изменении жизни детей – в развитии таланта, социализации или поиске новой семьи. В силах каждого человека – присоединиться к нашим инициативам и внести свой вклад в счастливое детство тех, кто сегодня нуждается в помощи».