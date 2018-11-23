Почти 4 тысячи зрителей «Фетисов Арены» стали свидетелями зрелищной игры между "Адмиралом" (Владивосток) и "Барысом" (Астана), сообщает DEITA.RU.

В первом периоде гости принялись совершать не свойственные себе ошибки. К примеру, пропустили шайбу, чем и воспользовался Кирилл Воронин, отправив ее Александру Мерескину. Последний не обманул надежд болельщиков и с ближней дистанции принес команде первую победу – 1:0.

Начало второго периода ознаменовалось потасовкой на льду, по итогам которой, пишет пресс-служба ХК, нападающий «Барыса» Патрис Кормье получил 4+10 минут штрафа, а «Адмирал» - две минуты в большинстве. Забить снова не удалось, а затем «моряки» и сами остались без одного из полевых игроков и вынуждены были отступить к своим воротам.

В третьем периоде «Барыс» забил ответный гол. Следующие 10 минут соперники вошли во вкус, а игроки «Адмирала» словно никак не могли взять себя в руки. И только мужество вратаря вселило уверенность и в полевых игроков. Шаг за шагом «моряки» вернулись в игру, а в самой концовке абсолютно внезапно для соперников полностью перехватили инициативу!

В итоге со счетом 2:1 «Адмирал» побеждает в третьем матче подряд и в седьмой встрече из последних восьми, установив новый рекорд.

Таисия Масина