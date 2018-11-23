Владивостокский хоккейный клуб «Адмирал» сумел одержать волевую победу в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ над «Салаватом Юлаевым» со счетом 3 : 2, сообщает DEITA.RU.

«Моряки» уступали по ходу матча 0 : 2. Это Владимир Ткачев, еще в прошлом сезоне фееривший за «Адмирал», выскочил на «пятак» и изящно обыграл Антона Красоткина. А затем Александр Бурмистров удвоил преимущество команды в бело-зеленой форме.

Во втором периоде «Адмирал» забил дважды, но после видеопросмотров судьи не засчитывали голы, фиксировав нарушения правил. Сей досадный факт лишь раззадорил хозяев льда – «Адмирал» взвинтил темп, нагрузил голкипера соперников работой до предела, и в концовке периода Александр Коннов открыл-таки счет «адмиральским» шайбам в отчетной встрече. На этот раз ни арбитры, ни тренерский штаб гостей не нашли доводов против праздника на трибунах.

С началом третьего периода «моряки» возобновили осаду и, казалось, могли сравнять счет уже на первых минутах. Однако хоккеисты «Адмирала» решили не идти по самому простому пути и сами себе усложнили работу, получив три двухминутных удаления подряд.

К радости местных болельщиков «Салават Юлаев» не реализовал ни одну из своих попыток. А вот когда приморцы сами получили кадровое преимущество, Александр Угольников броском из центра зоны сравнял-таки счет.

В дополнительном периоде обе команды успели по разу поиграть в большинстве и создали достаточно моментов, чтобы решить исход встречи. Тем не менее, вратари отлично выполнили свою работу и продлили интригу вплоть до серии буллитов.

На заключительном этапе матча стражи ворот продолжили быть главными героями для своих команд, и первые 8 бросков ничем хорошим для полевых игроков не закончили. Лишь на пятой попытке «Адмирала» Александр Коннов переиграл своего визави, а следом за ним свою шайбу забросил Александр Бурмистров. Однако уже в следующей попытке Антон Красоткин переиграл уфимского вице-капитана, после чего последнее слово в буллитном диалоге сказал Константин Глазачев. 3 : 2 – победа «Адмирала».

Дмитрий Санников