По мнению Олега Гуменюка, «в этой ситуации виновато само ДВО РАН»:

«Они сами виноваты, потому что, если они этими землями управляли, то как бы они тогда отошли (коммерческим строительным компаниям – прим.ред.)?» - задался вопросом во время встречи с журналистами, 19 февраля, и.о главы, порекомендовав адресовать его руководству ДВО РАН.

Гуменюк озвучил и позицию городской администрации по поводу точечной застройки Владивостока. По его словам, администрация города в этом вопросе занимает сторону жителей и готова отстаивать их права в рамках закона, который, посетовал Гуменюк, не всегда бывает «на нашей стороне»:

«Допустим, мы забираем разрешение на строительство, а суд нас обязывает его дать, то мы ничего не можем сделать, кроме того, как дать это разрешение», - пояснил Гуменюк, отметив, что в подобных случаях администрация даже просит помощи у СМИ и общественности: «Но, мы не можем переступить закон. Может где-то мы, и хотим сказать «нельзя», но мы не имеем права этого делать», - посетовал глава города.

Журналист напомнил, что ранее его предшественнику Виталию Веркеенко закон не помешал отменить разрешение на использование земель Академгородка для нужд частных застройщиков. Данное решение было принято городской администрацией в рамках самоконтроля. Однако, спустя пару месяцев, пришедший ему на смену, ио главы Сергей Шерстюк отменил решение Веркеенко: «Таким образом, была произведена отмена отмены. Вы как-то планируете пересматривать данное решение?», - уточнил корреспондент агентства.

«Если была отмена отмены, то она была произведена на основании каких-то юридических документов», - ответил Олег Гуменюк, - «Сергей Шерстюк – человек очень законопослушный. Он бы никогда сам не принял решение это отменить. Любая отмена предыдущих решений влечет за собой большой общественный фон. Многие СМИ, без обид, этим спекулируют и когда видят, что администрация города отменяет «отмену отмен», то ее заставляют это сделать. Есть предписания, которые мы не можем нарушить. Мы, как юридическое лицо, за это отвечаем перед законом».

Олег Гуменюк уверен, что решение об отмене распоряжения Виталия Веркеенко было продиктовано юридической необходимостью, а не личным желанием ответственных чиновников. На уточняющий вопрос: «Чем же тогда руководствовался мэр Веркеенко?», он ответил: «Начались судебные процессы, и он их выиграл. Тем и руководствовался», - полагает исполняющий обязанности главы администрации Владивостока.

Напомним, в 1971 году участок площадью 160 га в пригороде Владивостока был передан в бессрочное пользование Дальневосточному научному центру АН СССР, преемником которого стало ДВО РАН. Но, по каким-то причинам до сих пор не осуществлена государственная регистрация права собственности РФ на земли институтов ДВО РАН. «Вместо этого за время бездействия, около 90% территории отдано частным застройщикам. Фактически в распоряжении ДВО РАН осталось 15 га – земля над которой расположены здания институтов», - констатируют ученые.



Андрей Горюнов