Председатель Законодательного Собрания Приморского края Александр Ролик принял участие в церемонии оглашения Послания Президента России В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации.

В этом году ключевыми темами послания стали вопросы внутреннего социального и экономического развития страны. Помимо членов Совета Федерации, депутатов Государственной Думы, на церемонию в "Гостиный двор" были также приглашены члены Правительства, председатели Конституционного и Верховного суда, главы регионов, представители основных религиозных конфессий, деятели культуры, искусства, общественники, журналисты и другие.

"Основные задачи, обозначенные главой государства в Послании, позволят депутатам скорректировать свою законотворческую деятельность", - отметил спикер ЗС ПК, подчеркнув, что для него, как председателя регионального парламента, в первую очередь были важны вопросы дальнейшей реализации национальных проектов, повышения качества жизни людей, решения проблем в области демографии, преодоления бедности, обеспечения доступности медицинской помощи, привлечения специалистов в медицинские и образовательные учреждения, конкретные меры поддержки молодых и многодетных семей, укрепления семейных ценностей, развития экономики.

В Послании предложен пакет совершенно конкретных мер поддержки молодых, многодетных семей, направленных на преодоление демографических проблем, снижение бедности. Это налоговые льготы, снижение ставок и компенсация выплат по ипотеке, увеличение выплат и пособий, новые места в яслях, ипотечные каникулы и внедрение механизма социального контракта для тех, кто попал в трудную жизненную ситуацию.

"Президент не случайно подчеркнул, что людей не интересует бюрократическая волокита, бумажная текучка. Для людей важно, что реально сделано и как это улучшает их жизнь. Все, что делается в стране, должно делаться ради человека, повышения качества его жизни, благополучия российских семей", - отметил спикер Законодательного Собрания.

Он также рассказал, что депутатский корпус Приморья уже предпринимает практические шаги по реализации задач, обозначенных в Послании. За последние месяцы краевой парламент по инициативе губернатора Приморского края Олега Кожемяко был принят большой блок социальных законов по поддержке материнства, детства, старшего поколения, многодетных семей. И работа в этом направлении активно продолжается. Очередной законопроект, внесенный главой края и предусматривающий выплату на приобретение автомобиля для многодетных семей, будет рассмотрен краевым парламентом на ближайшем заседании уже на следующей неделе.

"Еще одним подтверждением правильности выбранного нами вектора законотворчества стали слова Президента России об обеспечении доступности медицинской помощи, преодолении проблемы дефицита кадров, расширении программы "Земский доктор". Уверен, что меры социальной поддержки медицинских работников, которые были недавно законодательно установлены в Приморье по инициативе главы края и уже начали действовать, также помогут в решении этой задачи. Мы, совместно с администрацией Приморья, будем и дальше активно работать в этом направлении", - подчеркнул Александр Ролик.

Являясь координатором в Приморском крае партийного проекта "Чистая страна" спикер краевого парламента, безусловно, обратил особое внимание на раздел Послания, посвященный вопросам экологической безопасности и решению проблем с утилизацией коммунальных отходов. "Этой проблемой долгое время не занимались. Сегодня нужно увеличивать долю переработки мусора, формировать безопасную, цивилизованную систему обращения с отходами", - отметил председатель Законодательного Собрания.

"Конечно, для меня было также важно услышать, что развитие Дальнего Востока по-прежнему остается национальным приоритетом, а по ключевым социально-экономическим показателям, по качеству жизни людей дальневосточные субъекты должны выйти на уровень выше среднероссийского. Президент подчеркнул, что уже в сентябре у нас во Владивостоке будет рассмотрено, как реализуются министерствами и ведомствами проекты и программы развития дальневосточного макрорегиона. Думаю, что все это будет реально способствовать повышению качества жизни приморцев, а наша задача обеспечить для этого краевую законодательную базу", – сказал Александр Ролик.

