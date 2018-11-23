США подготовили законопроект о новых санкциях против России, сообщает DEITA.RU.

Сенатор Роберт Менендес обвинил Россию в «гуманитарной катастрофе в Сирии, региональной нестабильности, похищениях украинских моряков и захвате судов», а также в «размывании международных норм».

Санкции должны быть введены в отношении 24 «агентов ФСБ», которые принимали участие в задержании украинских моряков, нарушивших российскую границу в Керченском проливе, пишет RT.

Кроме того, это коснется судостроительного сектора за «нарушение свободы морского передвижения в Керченском проливе и по всему миру», а также против российских банков, которые «поддерживают усилия по подрыву демократических институтов в других странах».

Против энергетических проектов, а также инвестиций в них также введут ограничения.

Таисия Масина