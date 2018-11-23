Армия США ищет подрядчика, который искоренит чертополох и расторопшу на военных полигонах в Сиэтле. Заявку разместили на официальном сайте госзакупок Соединенных Штатов, сообщает DEITA.RU.

Подрядчику, который выиграет конкурс, предстоит за сезон очистить почти тысячу гектаров земли от расторопши обыкновенной и русского чертополоха. Растения, особо выделенные в заявке, облюбовали район объединенной базы ВВС и Армии США Льюис-Маккорд в штате Вашингтон, пишет РИА ФАН.

В России чертополох называют перекати-поле. Это связано с тем, что засохшее растение приобретает шарообразную форму, а ветер может переносить его на большие расстояния.



Таисия Масина