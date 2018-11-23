Эксперты спрогнозировали курс рубля на март-апрель текущего года, сообщает DEITA.RU.

Сергей Суверов, старший аналитик БКС Капитала, отметил, что в марте на курс рубля серьезно могут повлиять политические новости, в частности, введение антироссийских санкций. Если все-таки санкции введут, то курс доллара, по мнению аналитика, поднимется до 68-69 рублей за доллар.

При этом пик роста потребительских цен, по данным Центробанка, может быть пройден в апреле.

Накануне министр экономического развития России Максим Орешкин рассказал россиянам, как лучше сохранить свои сбережения в условиях нестабильности национальной валюты. При этом глава ведомства был весьма противоречив.

Таисия Масина