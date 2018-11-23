В этом году погода не перестает удивлять россиян. Так, практически всю зиму дальневосточники сетовали на редкие снегопады. Сейчас же они провожают зиму удивительно теплыми для этого времени года днями, сообщает DEITA.RU.

По данным Примгидромета, аномальное тепло, которое распространилось над территорией Сибири, дотянулось и до Дальневосточного региона страны.

Так, 18 февраля под влиянием азиатского антициклона погода в Приморье, в Амурской области, в Еврейской автономной области и на большей части территории Хабаровского края была солнечной и очень теплой. В дневные часы воздух прогрелся до +1…+7°C, что превысило климатическую норму на 6-9°C.

В некоторых городах были перекрыты абсолютные максимумы температуры воздуха: во Владивостоке столбики термометров дотянулись до отметки +4,0°C (предыдущий рекорд этого дня +2,2°C отмечался в 1999 году), в Благовещенске было +2,0°C (предыдущий рекорд +0,5° отмечался в 1998 году), в Хабаровске +1,2°C (предыдущий рекорд -3,2°C отмечался в 1998 году), в поселке Пограничный Приморского края воздух и вовсе прогрелся до +7,1°C (предыдущий рекорд +4,5°C отмечался в 1998 году).

Синоптики отмечают, что такая ситуация в регионе продержится и в ближайшие дни, существенных осадков на большей части территории не ожидается, а температурный фон продолжит повышаться. В южных районах ожидается оттепель до +1…+4°C. Возможны и новые рекорды температуры воздуха.



Ирина Петрова