Первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов озвучил, сколько денег нужно будет потратить на выполнение поручений президента Владимира Путина, которые он дал в рамках послания Федеральному собранию, сообщает DEITA.RU.

Так, дополнительные ежегодные расходы федерального бюджета на поручения главы государства составят около 100-120 миллиардов рублей. Кроме того, дополнительная индексация пенсий до уровня, превышающего прожиточный минимум, обойдется бюджету в 15-20 миллиардов рублей в 2019 году, в ближайшие шесть лет - в 150-160 миллиардов рублей, пишет РГ.

Напомним, Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию, где, среди прочего поручил проиндексировать все пенсии и единые денежные выплаты сверх прожиточного минимума. Также им было поручено пересчитать выплаты за первые месяцы 2019 года и доплатить недополученные пенсионерами деньги.



Таисия Масина