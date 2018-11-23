Во Владивостоке на 10 суток арестовали водителя, который устроил ДТП на улице Светланская, сообщает DEITA.RU.

Ранее в дежурную часть ГАИ поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в районе дома №105 на улице Светланской. На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД и бригада медиков.

Установлено, что 26-летний водитель Toyota Corolla Axio при движении с Океанского проспекта в сторону площади Луговая не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с Toyota Sienta. От удара она съехала с проезжей части и перевернулась.

Пострадали два человека: водитель Toyota Sienta и пассажир Toyota Corolla Axio. Их госпитализировали

Как выяснилось, водитель Toyota Corolla Axio лишен права управления транспортным средством. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения отказался. В отношении него составлен административный материал по части 2 статьи 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем, не имеющим права управления транспортным средством требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения). Ленинским судом ему назначен административный арест на 10 суток.

Ирина Петрова