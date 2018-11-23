Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин высказался об авариях с российскими ракетами, сообщает DEITA.RU.

Так, в эфире телеканала "Россиия-1", он заявил, что ракеты очень надежны, однако аварии возможны с любыми видами техники.

"Коэффициент надежности техники равен, скажем, 99 - и за запятой какие-то там еще проценты. Эти проценты - те случаи, которые рано или поздно происходят", - уточнил он.

Так, например, говоря об аварии "Союза-МС", глава "Роскосмоса" сказал, что корабль спас экипаж - в других странах в подобной ситуации люди бы не выжили. По словам Рогозина, позже специальная комиссия нашла причины произошедшего, полностью их устранила, введен дополнительный жесточайший контроль.

Напомним, в октябре ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести на орбиту космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС. На борту находились россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг. Экипаж выжил благодаря уникальной системе аварийного спасения на российских кораблях.

Ирина Петрова