Правительство отказалось компенсировать авиаперевозчикам затраты на дорожающий керосин. В результате стоимость перевозок по различным авианаправлениям, по мнению экспертов, в среднем может вырасти от 4% до 30%, сообщает DEITA.RU.





В правительстве решили не возмещать авиаперевозчикам рост цен на керосин, который стоил им 50 млрд руб. дополнительных издержек в 2018 году. Об этом стало известно в ходе недавнего совещания с участием вице-премьеров Максима Акимова и Дмитрия Козака, посвященного стабилизации роста цен на авиатопливо. Как было объявлено его участникам, «в правительстве отказались от идеи компенсировать авиакомпаниям издержки из-за роста цен на авиакеросин». В ответ на это авиакомпании объявили, что будут вынуждены повысить цены.

Впрочем, об удорожании авиакеросина и, как следствие, удорожании авиаперевозок для пассажиров они предупреждали еще в конце 2018 года. Тогда участники рынка прогнозировали, что из-за повышения НДС цены на авиабилеты с начала 2019 года вырастут минимум на 5–7%. А на протяжении всего года ожидается ещё несколько этапов повышения цен. Крупнейшие билетные агрегаторы также отмечают, что особенно заметно вырастут цены на зарубежные перелеты. Но в среднем подорожание перевозок по различным авиа направлениям может составить от 4% до 30%.

Особенно заметным это может стать для Дальнего Востока, который правительство безуспешно пытается сделать ближе. Уже сейчас средняя стоимость перелета в одну по направлению Владивосток-Москва на человека колеблется на уровне 14 тысяч рублей. А вот для семьи из трех человек (с ребенком) из Владивостока перелет в столицу нашей родины (туда-обратно) обойдется в среднем почти 69 тысяч рублей.

«Это просто неприлично на уровне правительства в такие игрушки играть с населением Дальнего Востока», - комментирует ситуацию доктор экономических наук, профессор Владивостокского государственного университета экономики и сервиса Александр Латкин. - Много раз, в том числе на уровне президента и премьера, нам объявлялось о том, что авиаперелеты станут наконец-то «по карману» для дальневосточников. С этой целью была реализована программа льготного субсидирования. Вылилось все в итоге в настоящую свалку – билеты достать же просто невозможно! Километровые очереди, дикий, искусственно созданный ажиотаж – люди бросились на авиакассы на какое-то просто ничтожное количество билетов».

По мнению экономиста, разговоры правительства о выделении дополнительных средств на финансирование льготных авиаперевозок вступают с противоречие с решением все того же правительства об отказе компенсировать затраты перевозчиков. Как известно, бизнес – не дармовая лошадь и вряд ли станет перевозить пассажиров себе в убыток.

«Я считаю, что подобная политика - это издевательство над Дальним Востоком. Зачем тогда афишировать увеличение маршрутов и сроков программы субсидирования? Людей обнадеживать? Выходит, что люди полагают, а государство располагает», - добавил Латкин.

Ранее ИА DEITA.RU рассказывало о грядущих изменениях, которые коснутся программы субсидированных авиаперевозок для жителей Дальнего Востока. Для того чтобы сделать авиасообщение для жителей Дальнего Востока действительно доступным, а не только лишь на словах, нынешнему российскому правительству следует обратиться к «советскому опыту», считает Александр Латкин:

«Раз у вас не хватает на нас денег - определите периодичность, используйте дифференцированный подход – обеспечивайте льготным проездом жителей раз в несколько лет. Например, раньше северные регионы обеспечивались бесплатным проездом раз в три года. Разграничьте возрастные льготные категории, обеспечьте доступным авиасообщением тех, кому это жизненно необходимо по медицинским показаниям. В общем, нужно разбираться, думать, а не идти, что называется, от простого», - перечисляет экономист, отмечая, что советский подход в вопросе обеспечения доступного авиасообщения для граждан, по его мнению, «был и более справедливым, и более разумным».

Андрей Горюнов