Во Владивостоке эвакуатор забрал машину вместе с водителем, сообщает DEITA.RU.

Инцидент произошел на Второй Речке. На кадрах, сделанных одним из участников дорожного движения, видно, что владелец авто активно размахивает руками и пытается предотвратить "путешествие" на штрафстоянку. Как комментируют очевидцы, хозяин авто весьма яростно пытался не допустить эвакуации машины. Чем закончилась печальная для многих автолюбителей история, пока не совсем ясно

Ирина Петрова