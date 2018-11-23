19 February 2019, 16:28
Авто вместе с водителем забрал городской эвакуатор
Source «Deita.ru»
Во Владивостоке эвакуатор забрал машину вместе с водителем, сообщает DEITA.RU.
Инцидент произошел на Второй Речке. На кадрах, сделанных одним из участников дорожного движения, видно, что владелец авто активно размахивает руками и пытается предотвратить "путешествие" на штрафстоянку. Как комментируют очевидцы, хозяин авто весьма яростно пытался не допустить эвакуации машины. Чем закончилась печальная для многих автолюбителей история, пока не совсем ясно
Ирина Петрова
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