Перевозчики, работающие на городских маршрутах, требуют выдать им свидетельства на право осуществления перевозок без конкурса. Или деньги из городского бюджета. Соответствующая жалоба на администрацию Владивостока поступила на днях в Управление антимонопольной службы от Приморского отделения «Опоры России», сообщает DEITA.RU

Так предприниматели среагировали на заявления властей о продлении договоров после истечения срока действия, а именно после 23 марта. По мнению предпринимателей, это будет явным нарушением антимонопольного законодательства.



«В соответствии с законом о защите конкуренции, продление или заключение на новый срок договоров, заключенных по результатам конкурса, невозможно без проведения конкурсных процедур и будет являться нарушением антимонопольного законодательства. При этом администрация рассматривает возможное продление сроков», - сообщается в заявлении в УФАС.



Сейчас транспортное обслуживание населения Владивостока осуществляется по 93 маршрутам, и пассажирские перевозки не оплачиваются за счет бюджета, ни краевого, ни городского. Заявители указывают на то, что администрация Владивостока не сможет оперативно провести необходимые конкурсные процедуры по заключению контрактов. И по их мнению, есть только два варианта развития событий с точки зрения законного исполнения 220 ФЗ: просто выдать перевозчикам 24 марта свидетельства об осуществлении перевозок и новые карты маршрутов, и они поедут по своим тарифам, или «оперативно предусмотреть в городском бюджете средства на контракты по регулируемым тарифам».



Именно об этом предупреждало DEITA.RU в конце января. Узнав о том, что мэрия упустила все возможные сроки для объявления конкурса, поговорив с экспертами, аналитики агентства предположили, что 24 марта городскому управлению транспорта ничего больше не останется, как выдать перевозчикам свидетельства о праве осуществления регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам. Тогда сколько стоит проезд в автобусе, будет определять сам перевозчик. На основе собственных расчетов, ни перед кем не отчитываясь. А мэрия потеряет контроль над пассажирскими перевозками минимум на 5 лет.



Отметим, что и.о. мэра Олег Гуменюк на недавней пресс-конференции заявил, что мэрия имеет полное право перенести заключение контракта с перевозчиками, и «финансовые аналитики» дадут ответ на вопрос, что же делать дальше, не раньше, чем летом. Глава города оказался не готов ответить на вопрос, вырастет ли стоимость проезда в общественном транспорте Владивостока.



Светлана Алеутская

