Мост через Осиновку перекрыт земляным барьером, сообщает DEITA.RU.

Утром 13 февраля водитель фуры, не зная об ограничениях, пытался преодолеть участок по объездной дороге, но у него возникли проблемы с проходимостью большегруза.

Напомним, 26 октября 2018 года в результате обрушения моста близ села Осиновка 25-летняя жительница Арсеньева и ее 3-летняя дочь погибли. Конструкция обвалилась в момент проезда по ней большегруза.

Под обломками оказался легковой автомобиль, двигавшийся из Уссурийска в Арсеньев. Машина была повреждена настолько, что шансов выжить у находившихся в ней людей не было.



Василий Кучин