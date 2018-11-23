В Лучегорске автолюбителям напомнили о правилах перевозки детей, об этом DEITA.RU сообщили в краевом МВД.

По данным специалистов, в 2019 году ГАИ отдела МВД России по Пожарскому району привлекла к ответственности за нарушение требований к перевозке детей 446 водителей, в январе 2019 года – 28.

Специалисты ГАИ и члены добровольной народной дружины Лучегорского городского поселения имени Г.П. Бубнова провели профилактический рейд, в ходе которого к ответственности были привлечены три водителя - они нарушили правила перевозки детей.

Автолюбителям напомнили, что перевозка детей в возрасте младше 7 лет в легковом автомобиле должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка. Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет включительно, в транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием детских удерживающих или с использованием ремней безопасности, а на переднем сидении легкового автомобиля – только с использованием детских удерживающих устройств.

Нарушение данных требований влечет наложение административного штрафа в размере 3000 рублей.

Ирина Петрова