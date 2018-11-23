Любители легкой наживы нашли очередной способ вымогательства денег у автомобилистов. Злоумышленники используют номер телефона, оставленный под лобовым стеклом машины, против самого автовладельца, сообщает DEITA.RU.

В интернете участились жалобы водителей, попавших в довольно щепетильные истории. Оставляя собственную технику около дома с номером телефона под стеклом, водители приходят домой, ложатся спать, а через какое-то время получают неприятное сообщение на свой мобильный. В нем преступники требуют перечислить им определенную сумму денег, в противном случае угрожают испортить транспортное средство - поджечь, разрисовать баллончиками с краской, выбить стекла, скрутить госномера и многое другое. А способ связи со злоумышленниками предоставляет сам добропорядочный гражданин, оставляя карточку с номером своего телефона под стеклом машины.

Чтобы подобного инцидента с автовладельцами не происходило, эксперты советуют на ночь ставить свою технику в гараж или на охраняемую парковку или же поставить автомобиль в придомовой территории под камерами видеофиксации.

«Оставляя машину, сфотографируйте её на мобильный телефон, зафиксируйте время вашего ухода и прихода, а когда вернетесь за своим авто, осмотрите его внимательно, это не займет много времени. А если вы уже получили сообщение от преступников, которые требуют выкуп, то не лишним будет обратиться в органы полиции», - поделился мнением автоэксперт Александр Чопко.





Максим Низкодубов