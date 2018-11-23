В Австралии жителям штата Квинсленд разрешили использовать автомобильные номера с эмодзи, сообщает DEITA.RU.

По данным Seven News Sydney, это будет допустимо исключительно в декоративных целях. Автолюбители смогут украсить свои номера эмодзи с улыбками, подмигиванием, солнечными очками и сердечками вместо глаз. Подобная услуга обойдется в сумму порядка 300 долларов.

Отмечается, что пользователи соцсетей из Австралии по-разному восприняли это новшество: кто-то с энтузиазмом и готовность отдать 3 сотни долларов за смайл, другие же уверены, что участники дорожного движения не должны отвлекаться на украшения номеров во время движения.

Ирина Петрова