Очередной случай утопления автомобиля ради горстки рыбы попал на видео во Владивостоке, сообщает DEITA.RU.

Азарт начисто вытеснил чувство самосохранения у владельца грузовика, который выехал на лед возле низководного моста со стороны Седанки. В итоге транспорт ушел под лед. На кадрах видно, как люди пытаются помочь незадачливому рыбаку вытащить транспорт, но получается плохо.

Примечательно, что здесь же, буквально в нескольких метрах от "утопленника", расположились другие автомобили - два микрогрузовика и легковушка.

Несмотря на предупреждения спасателей об опасности, которую таит в себе некрепкий приморский лед, рыбаки продолжают рисковать не только собственным имуществом, но и жизнью. Накануне под лед на острове Русский ушел внедорожник.

Таисия Масина



