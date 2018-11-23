Кровавый ручей нашли жители Приморья в поселке Новый, неподалеку от "Дальневосточной птицы", сообщает DEITA.RU.

Водоем, окрашенный в ярко-красный цвет, очевидцы запечатлели примерно в километре от фабрики. Они же предположили, что это кровь и они же утверждают, что запах в этом месте стоит просто невыносимый.





Жителей Приморья настолько шокировала увиденная картина, что они начали строить предположения одно страшнее другого: "Через месяц полетит утка, и, учитывая тот факт, что творит данная птицефабрика, я мало сомневаюсь, что и дикая утка, а после и остальное поголовье пернатых не подхватит этот вирус" ,"Багровые реки. Они специально заражают, ведь не дебилы же, знают куда она впадает" ,"А весной прилетят много птиц и будут пить с этой речки. С птичьим гриппом уже можно не бороться" ,"Все специально делается ,нет никаких заболеваний ,просто деньги от страховок и освобождении места для какого то ,а нам ножки Буша на стол".

Напомним, ранее информация о распространении вируса птичьего гриппа на «Дальневосточной птице» не подтвердилась. Согласно результатам лабораторных исследований, проведенных в испытательной лаборатории ФГБУ «Приморская МВЛ» вирус птичьего гриппа в ООО «ТД Дальневосточная птица» не обнаружен. Об этом рассказал генеральный директор компании, ссылаясь на информацию Управления Россельхознадзора по Приморскому краю.

Таисия Масина



