При снятии наличных банкомат "съел" вашу карту - довольно распространенная и крайне неприятная ситуация. В случае ее возникновения ничего кроме как обращаться за помощью в банк на ум не приходит, а это - дополнительный стресс. Но не спешите паниковать: существует несколько несложных и действенных способов по возврату карты обратно к вам в руки, сообщает DEITA.RU.

Перед тем как обращаться в банк, специалисты рекомендуют проделать такую манипуляцию:



Удержание кнопки "ОТМЕНА" на банкомате. Не отпускайте кнопку в течении 3-5 минут.

После чего банкомат предложит вам отменить операцию самостоятельно. Не убирая палец с "ОТМЕНЫ", выбирайте вариант "Да". Карта снова у вас.

В иных случаях задержания вашей карты (например, ее принудительного изъятия банком) готовьтесь к походу в банк. Но предварительно свяжитесь с ним самостоятельно. В первую очередь, позвоните на горячую линию банка, выпустившего карту. Заблокируйте карту.



Затем попытайтесь связаться с банком, обслуживающим сам банкомат. Сообщите о случившемся: назовите время изъятия карты и место. Также от вас потребуется сообщить серийный номер банкомата. Если общения по телефону оказывается недостаточно, отправляйтесь в отделение, чтобы написать письменное заявление об инциденте. Обычно они рассматриваются в срок от 7 до 14 дней.

Андрей Горюнов