Количество фальшивых банковских приложений, замаскированных под официальные программы, постоянно растет. Об этом предупреждают пользователей ОС Android, сообщает DEITA.RU.

Они получают доступ к учетным данным и крадут деньги со счетов.

Как рассказал эксперт, основное преимущество таких подделок - это способность достоверно копировать официальные банковские приложения. Пользователь не видит разницы с легальной программой, скачивает ее и пользуется, предоставляя учетные данные для входа в онлайн-банкинг.

Обезопасить себя от мошенников можно, заверяет ESET, достаточно придерживаться нескольких несложных правил:

· Своевременно обновляйте ОС Android до последней версии и используйте надежный антивирус;



· Пользуйтесь только официальными магазинами приложений и включите функцию запрета установки программ из неизвестных источников;



· Перед скачиванием приложения из Google Play обращайте внимание на рейтинг, отзывы, число загрузок и перечень запрашиваемых разрешений;



· Скачивайте приложения банков и финансовых сервисов по прямой ссылке на официальном сайте.



Таисия Масина