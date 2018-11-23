Авторитетный шейх багара, самого большого бедуинского племени Сирии, выступил в поддержку единой Сирии, сообщает DEITA.RU.

Как пишет РИА ФАН, шейх племени багара Навваф Рагреб аль-Башир выступил против присутствия сил США в Сирии, подчеркнув, что не верит Трампу, и заявил, что этноконфессиональные меньшинства поддерживают сохранение единой Сирии.

Мое личное мнение таково: американцы не уйдут. Я смотрел много новостных передач по разным телеканалам, и слышал то, что говорит Дональд Трамп. – подчеркнул Наввафом Рагр аль-Башир в ходе интервью РИА ФАН.

Дмитрий Санников