Бензин в России не подешевеет, заявил вице-премьер Дмитрий Козак в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи, сообщает DEITA.RU.

Как считает Козак, рыночная ситуация находится в зависимости от котировок и валютного курса. Сейчас внутренний рынок нефтепродуктов в РФ стал более премиальным, чем внешний: он «затоварен», но рыночные механизмы не предусматривают, что цены «слезут» с того «пьедестала», куда они уже забрались, сказал он. Козак пояснил, что власти стремились сдержать галопирующий рост цен, но задача их понизить — трудновыполнима.

Снижение же цены бензина в регионах на несколько копеек Козак назвал явлением временным, и заверил, что к моменту начала сельскохозяйственных работ цены снова подскочат.

По состоянию на начало 2019 года, Россия заняла второе место в Европе по темпам роста цен на бензин для населения преодолев значение в 9,7%. Дизельное топливо стало ещё дороже - на 15,8%.

Дмитрий Санников