мусор
Source Гражданский патруль

Несколько несанкционированных свалок обнаружено на берегах Амурского залива во Владивостоке, сообщает DEITA.RU.

Зону экологического бедствия нашли местные активисты общественного движения защиты прав потребителей «Гражданский патруль.

Сегодня, 18 февраля, о нарушениях природоохранного законодательства на побережье залива правозащитники сообщили в Роспотребнадзор и Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края.

мусор

"Пляж, где любят гулять жители и гости Владивостока, оказался буквально усыпан мешками с мусором, часть из них, скорее всего, вывезена с крупных строительных площадок, другая оставлена местными коммунальщиками после одного из субботников. В пакетах отчетливо видно бытовой, строительный мусор и остатки срубленных веток", — рассказал представитель движения во Владивостоке Захар Карнаух.

мусор

Как уточнили общественники, в немедленной очистке нуждается побережье между ДОСААФ и станцией Вторая речка.  Помимо этого, отдельная жалоба подана в краевую природоохранную прокуратуру по факту бездействия местных органов власти с просьбой обязать администрацию города ликвидировать несанкционированное размещение отходов на берегу моря.

Ирина Петрова