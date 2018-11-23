Несколько несанкционированных свалок обнаружено на берегах Амурского залива во Владивостоке, сообщает DEITA.RU.

Зону экологического бедствия нашли местные активисты общественного движения защиты прав потребителей «Гражданский патруль.

Сегодня, 18 февраля, о нарушениях природоохранного законодательства на побережье залива правозащитники сообщили в Роспотребнадзор и Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края.





"Пляж, где любят гулять жители и гости Владивостока, оказался буквально усыпан мешками с мусором, часть из них, скорее всего, вывезена с крупных строительных площадок, другая оставлена местными коммунальщиками после одного из субботников. В пакетах отчетливо видно бытовой, строительный мусор и остатки срубленных веток", — рассказал представитель движения во Владивостоке Захар Карнаух.





Как уточнили общественники, в немедленной очистке нуждается побережье между ДОСААФ и станцией Вторая речка. Помимо этого, отдельная жалоба подана в краевую природоохранную прокуратуру по факту бездействия местных органов власти с просьбой обязать администрацию города ликвидировать несанкционированное размещение отходов на берегу моря.

Ирина Петрова