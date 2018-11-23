Медицинские маски в период эпидемии гриппа предложили раздавать бесплатно сотрудникам крупных предприятий, сообщает DEITA.RU.

С такой инициативой выступил депутат от ЛДПР Василий Власов. Он уверен - ношение маски - самый простейший способ избежать быстрого распространения инфекции. Соответствующее письмо народный избранник отправил на рассмотрение министру здравоохранения Веронике Скворцовой.

Тем временем, по данным Роспотребнадзора, в Приморском крае из-за гриппа были полностью приостановлена деятельность 3 учреждений: г.Дальнегорск - МДОБУ №12 «Березка», Анучинский р-н - МДОУ №1, Кавалеровский р-н: МБОУ СОШ №2.

Также частично приостановлено функционирование 75 групп в 56 ДОУ, 110 классов в 36 школах. Данные меры применялись в Артеме, Владивостоке, г. Арсеньеве, г.Дальнегорске, г. Находке, Кировском районе, Партизанском районе, Михайловском районе, Хорольском районе, Кавалеровском районе, Анучинском районе.



Таисия Масина