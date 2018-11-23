Все магазины обяжут принимать безналичную оплату, сообщает DEITA.RU.

Об этом заявил председатель комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на полях Российского инвестиционного форума в Сочи.



Аксаков также прокомментировал угрозу новых санкций со стороны США: по его мнению, она не вызовет новой волны роста процентных ставок, как это было в августе-сентябре. Более того, полагает Аксаков, с третьего квартала Банк России может вернуться к снижению ключевой ставки с шагом 25 базисных пунктов - уточняет "РГ".



Михаил Грач