По информации «Примавтодор», представленной в комитет по экономической политике и собственности Законодательного Собрания Приморского края, больше половины автомобильных дорог и мостов региона требуют увеличения прочности из-за ускоренного износа, сообщает DEITA.RU.

В качестве причин специалисты называют превышение транспортных нагрузок и несоблюдения нормативных межремонтных сроков службы дорожных одежд.

Проще говоря, если орды легковушек до суха вычерпывают пропускную способность автомобильных дорог, то грузовые автомобили, не соблюдающие нагрузку на ось, их уничтожают физически. Разумеется, второе намного хуже.

Для того, чтобы дороги были в хорошем состоянии, их нужно не только строить, но и ремонтировать и содержать. Однако, как следует из анализа, за пятилетку 2013 – 2018, несмотря на ежегодную инфляцию, средства на содержание автомобильных дорог не увеличивались. Выделяемых денег катастрофически не хватает для поддержания дорог в нормативном состоянии, предусмотренном ГОСТ. В 4 раза занижены нормы на выполнение работ по ямочному ремонту, заделке трещин и планировке обочин. В 2 раза по восстановлению профиля гравийных дорог, скашиванию травы и восстановлению водоотводных канав. В 7 раз на ремонт и замену поврежденного металлического барьерного ограждения.





С ремонтами все еще «веселее». Под шумно рекламируемую программу про «безопасные и качественные дороги», за последние 10 лет происходит резкое сокращение объемов по ремонту дорог. Приостановлены работы по переводу гравийных покрытий в асфальтобетонные. Практически не ведется ремонт «гравиек». Снижены объемы по восстановлению асфальтобетонных покрытий.

Так что же с программой «Безопасные и качественные дороги»? По оценкам экспертов, эта приоритетная программа сосредоточена в пределах Владивостокской агломерации и охватывает не более 10% общей протяженности дорог. «Выполнение ремонтов по отдельным поручениям, затрагивающим локальные участки дорог, не позволяет изменить ситуацию», - считают специалисты.

Выводы экспертов «Примавтодора» неутешительны. По их мнению, «сложившаяся ситуация приводит к необратимым последствиям по ухудшению технического состояния автомобильных дорог и увеличению протяженности разрушаемых участков дорог».





Как ни прискорбно, но надежд на скорое хорошее будущее приморских дорог нет. В 2019 году на их содержание денег также выделено значительно меньше нормативных расчетов.

Дмитрий Санников