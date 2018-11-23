Японское правительство рассматривает возможность отмены краткосрочных виз для российских туристов. Соответствующее предложение опубликовала токийская газета "Санкэй симбун", сообщает DEITA.RU.

Глава МИД России Сергей Лавров одобрил предложение японской стороны отменить краткосрочные визы для россиян во время встречи со своим коллегой Таро Коно в Москве. Предполагается, что оба политика детально будут обсуждать эту тему на очередной встрече 16 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности.

Стоит отметить, что сам процесс отмены визового режима необходимо провести с учетом представителей ведомств обеих стран, например, министерства юстиции, главного полицейского управления Японии и МВД России в ведении которых находятся вопросы нелегальной трудовой миграции и безопасности.

Скорее всего, страна Восходящего Солнца упростит регистрацию заграничных документов в японских представительствах для россиян, готовых приехать в японские префектуры для отдыха и туризма. Подобные действия уже работают в отношении ОАЭ и Индонезии.

Напомним, что несколько месяцев назад японские власти уже упрощали въезд для россиян. В результате этого количество туристов в Токио, Йокогаму, Ниигату, Киото, Осаку и Фукуоку резко повысилось. За последние 3 года эта цифра выросла почти в 2 раза - с 52 тысяч до 94 тысяч граждан России.





Максим Низкодубов