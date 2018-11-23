В дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску поступило сообщение 49-летнего местного жителя. Заявитель рассказал, что неизвестный мужчина на улице Рылеева открыто похитил крышку канализационного люка, сообщили DEITA.RU в УМВД Приморья.

Злоумышленник передвигается на автомобиле Субару Легаси. Выйдя из авто и положив в багажник универсала крышку канализационного люка, подозреваемый скрылся.

Ориентировка с приметами автомобиля и злоумышленника была направлена наружным нарядам.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого на территории металлобазы и доставили его в отдел полиции.

24-летний местный житель дал признательный показания, а также сознался в двух аналогичных преступлениях.

Михаил Грач