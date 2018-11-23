Предприниматель из КНР стал жертвой телефонных мошенников, сообщает DEITA.RU.

Сотрудники полиции устанавливают личности мошенников, обманувших предпринимателя из КНР. Как сообщил DEITA.RU источник в правоохранительных органах, он владеет торговой точкой на рынке во Владивостоке по улице Выселковой.

Аферисты позвонили иностранцу и представились сотрудниками банка. Злоумышленники ввели бизнесмена из Китая в заблуждение и попросили сообщить им номер его банковской карты, иначе она будет заблокирована. Доверчивый мужчина поверил звонившим и выполнил их просьбу, после чего с его счета были сняты около 50 тысяч рублей.

Когда гражданин КНР обнаружил пропажу денег, то сообщил о происшествии своему русскому знакомому, который и вызвал полицию. Стражи порядка приступили к проверке поступившей информации и поискам подозреваемых в мошенничестве. По предварительным данным, телефонный номер аферистов был зарегистрирован в одном из центральных регионов РФ.

Игорь Бегунов