22 February 2019, 13:44
Бойцовский пес покусал беременную женщину на улице
Source «Deita.ru»
На Камчатке СК проверяет информацию местных СМИ о том, что беременная женщина пострадала от нападения собаки бойцовской породы, сообщает DEITA.RU.
Инцидент произошел в Петропавловске-Камчатском на улице Звездной. Стаффордширский терьер набросился на местную жительницу, повалив на землю, когда она попыталась спасти от него свою маленькую собаку. Женщина с рваными ранами от укусов оказалась в больнице.
По некоторой информации, агрессивное животное гуляет по улицам без намордника и поводка. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ирина Петрова
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