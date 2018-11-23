На Камчатке СК проверяет информацию местных СМИ о том, что беременная женщина пострадала от нападения собаки бойцовской породы, сообщает DEITA.RU.

Инцидент произошел в Петропавловске-Камчатском на улице Звездной. Стаффордширский терьер набросился на местную жительницу, повалив на землю, когда она попыталась спасти от него свою маленькую собаку. Женщина с рваными ранами от укусов оказалась в больнице.

По некоторой информации, агрессивное животное гуляет по улицам без намордника и поводка. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ирина Петрова