Последний день трудовой недели начнется для многих жителей Владивостока с отключения электричества, сообщает DEITA.RU.

По данным городских служб, без света останутся 129 домов в трех районах города - Первомайском, Первореченском и Советском. Отключения начнутся с 9 утра и продлятся до 17.00 в домах по следующим адресам:

Первомайский район

Поселковая 1-я ул. 15А

Херсонская ул. 10А, 11, 12, 13

Ясеневая ул. 10, 11, 13, 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 7

Елочная ул. 1

Подгорная (о. Попова) ул. 23

Первореченский район

Котельникова ул. 7

Советский район

100-летия Владивостока пр-кт 143

Восточная 4-я ул. 104, 105, 106, 107, 108, 110, 110А, 111, 111А, 112, 113, 116, 118, 120, 122, 124, 124А, 126, 103А, 106А, 114, 118А

Енисейская ул. 7

Земляничная ул. 33, 37, 37А, 39, 49, 51, 53, 55, 35

Овражная ул. 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 17, 21, 15

Подгорная ул. 13, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 43, 45, 49, 51, 53, 6, 6А, 5А, 4В, 4Д

Разина ул. 10, 12, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 12А

Рыбацкая ул. 2

Тельмана ул. 10, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 25, 26, 27, 33, 35, 24

Федеративная ул. 19

Шкотовский пер. 1, 3, 4, 5, 6, 3В

Энгельса ул. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 22, 24, 4, 6, 8, 11/2

Шоссейная 2-я ул. 41

Напомним, ранее DEITA.RU сообщало, что с 1 июля 2020 года в российских многоквартирных и частных домах начнут устанавливать «умные» приборы учета, которые будут самостоятельно следить за тем, сколько электроэнергии расходуется, а также дистанционно передавать все необходимые данные в компанию.

Таисия Масина