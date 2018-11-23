В Воронеже 48-летний «брачный аферист» приговорен к реальному лишению свободу, об этом DEITA.RU сообщили в МВД России. Ближайшие пять лет и четыре месяца он проведен в местах лишения свободы.

Как рассказали в ведомстве, с 2003-го по 2016 год неработающий мужчина без постоянного места жительства зарабатывал себе на безбедное существование путем обмана женщин. Его жертвами стали 16 женщин из Саратова, Тамбова, Липецка и Воронежа.

В 2003 году осужденный, угрожая ножом, похитил у девушки, которой сделал предложение, 1,5 тысячи евро и мобильный телефон. После этого он решил, что нужно сделать так, чтобы женщины добровольно отдавали ему деньги. В общем, переквалифицировался в мошенники.

Схема отъема денег оказалось простой: аферист создал образ успешного мужчины, после этого он знакомился с девушками в общественных местах и по объявлениям. Ему удавалось с легкостью входить в доверие и сразу предлагал гражданкам продать их автомобиль и взять кредит, чтобы, добавив небольшую сумму, приобрести новое транспортное средство.

Как только продажа осуществлялась, поклонник исчезал вместе с денежными средствами. Суммы ущерба составили от нескольких десятков тысяч до 1,2 миллиона рублей. А одна из женщин, доверившись возлюбленному, продала свою квартиру.

Общая сумма материального ущерба составила около 9 миллионов рублей. Весной 2017 года мошенника удалось задержать.

Екатерина Брязгунова