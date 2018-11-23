В Приморье местный житель убил беременную сестру и отправится в тюрьму, сообщили DEITA.RU в краевой прокуратуре.

Преступление совершено в Находке, где фигурант проживал вместе со своей родной сестрой. Родные поссорились, поэтому мужчина с целью убийства схватил керамическую тарелку и нанес ею не менее 15 ударов в область головы женщины, после чего осколком от разбившейся тарелки, нанес им удар в область шеи и левой кисти, убив потерпевшую.

Смерть пострадавшей наступила от травматического и геморрагического шока.

В настоящее время уголовное дело направлено в Приморский краевой суд для рассмотрения по существу.

Михаил Грач