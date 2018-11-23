Неподалеку от нового торгового центра "Калина - молл", который открылся во Владивостоке, на прохожего напали бродячие собаки, сообщает DEITA.RU.

По словам мужчины, он шел с остановки, никого не трогая, когда прямо на него выбежали два пса, намереваясь покусать. Спас владивостокца водитель серой иномарки, который незамедлительно подъехал и напугал животных сигналом.

Интернет-пользователи по-разному отреагировали на рассказ едва не пострадавшего горожанина. Одни возмутились: "Такое ощущение, что живём не в городе, а в какой - то допотопной деревне на краю света - средь бела дня возле такого шикарного нового тц бродячие псины нападают на людей".

Другие уверены - это не что иное, как реклама : "Какая ненавязчивая реклама перед открытием нового ТЦ".

Но многие просто поблагодарили мужчину за предупреждение.

Таисия Масина