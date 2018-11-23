Эхо прошедших губернаторских выборов все еще раздается в Приморье. В частности, оно исходит из залов судебных заседаний. Так, в суде города Владивостока до сих пор разбирают иски, поданные движением «Голос» и приморской оппозицией. Требование истцов: признать недействительными и отменить итоги голосования на четырех УИКах (№613 ТИК Первомайского района и №507, 519, 531 ТИК Ленинского района), и провести на них провести ручной пересчет бюллетеней. Отметим, что ранее движение «Голос», чьи представители наблюдали за ходом выборов в Приморье, обратилось в ЦИК с заявлением о возможных фальсификациях результатов голосования на, как минимум, 47 участках Владивостока. По мнению наблюдателей, итоговые протоколы с данных УИКов, оборудованных комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) имеют признаки манипуляций. Комментируя обвинения наблюдателей, Элла Памфилова заявила, что даже если данные нарушения и имели место, то не могли существенно повлиять на итоговый результат выборов 16 декабря. Председатель ЦИК также высказалась, что не против ручного пересчета.

Председатель краевой избирательной комиссии Приморского края Татьяна Гладких рассказала DEITA.RU, почему выборы в Приморье продолжают оставаться предметом судебных разбирательств.

- Комиссия полагает, что требования заявителя, касающиеся признания недействительными итогов голосования и их отмены, не подлежат удовлетворению и не основаны на законе. Но, вместе с тем, для того, чтобы исключить всякие сомнения в достоверности результатов выборов, мы заявляем ходатайство об истребовании в рамках судебного процесса избирательных бюллетеней и ознакомлении с ними. При рассмотрении административного иска в Первомайском районном суде нам в удовлетворении данного ходатайства было отказано. Но, вместе с тем, суд отказал и истцам в удовлетворении их исковых требований. А в Ленинском районном суде аналогичное ходатайство было удовлетворено. Сегодня у нас очередное заседание, по результатам которого мы проинформируем всех дополнительно.

- Действительно, ли краевая избирательная комиссия выступает за ручной пересчет бюллетеней на спорных участках, фигурирующих в судебном процессе?

Если мы с вами будем говорить формулировками, предусмотренными законом, то, наверное, это не ручной пересчет. Ручной пересчет голосов или повторный подсчет голосов, о чем заявляют истцы,– это процедура, которая на данном этапе возможна только в случае, если суд признает незаконными действия участковых избирательных комиссий, отменит итоги голосования и назначит повторный пересчет голосов. Мы же – не согласны с тем, что УИКи нарушили какие-то положения закона. Поэтому мы предлагаем исследовать бюллетени прямо в рамках судебного процесса в качестве доказательства. По сути, это одно и то же, но процедуры все же различны. Просто в одном случае необходимо согласиться с тем, что на избирательных участках были нарушения, а в другом случае, мы как раз пытаемся доказать, что нарушений нет, и просим пересмотреть бюллетени именно в (судебном) процессе.

-Именно в этом моменте ваша позиция разнится с позицией истцов?

Да, они настаивают, что на избирательных участках были нарушения, а мы пробуем доказать, что таких нарушений не было. И для подтверждения этого просим ознакомиться с избирательными бюллетенями.

- Доводы истцов основываются на том, что в итоговых протоколах, выпущенных КОИБ, по их мнению, имеются признаки неких манипуляций. Якобы, эти протоколы не соответствуют установленной форме. Как вы к этому относитесь?

- Об этом сказано в решении Первомайского районного суда. Мы не поддерживаем доводы истца, и об этом говорим в судебных процессах.

- Соответственно, отрицаете, что данные протоколы не соответствуют установленной форме для КОИБ?

- Мы говорим о том, что нарушений при установлении итогов голосования на избирательных участках не было. Мы говорим о том, что не существует какой-либо жестко установленной формы протокола об итогах голосования. Требования к протоколу об итогах голосования содержатся в №67 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав». Там оговаривается, какие сведения должны содержаться в протоколе. Избирательный кодекс Приморского края устанавливает свои требования к протоколу об итогах голосования. Они не могут быть отличны от федерального закона. Они просто дополнены в соответствии с уровнем проводимых выборов, с теми гарантиями и процедурами, которые предусмотрены именно региональным законодательством. Например, в федеральном законе есть возможность включить строки об использовании открепительных удостоверений. В нашем законе (краевом) такой возможности нет. Поскольку законодательство субъектов не предусматривает голосование по открепительным удостоверениям. Далее, на основании вот этих общих норм Избирательная комиссия Приморского края устанавливает форму протоколов для участковых избирательных комиссий. В случае применения комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) форма протоколов не должна отличаться от формы протокола, утвержденного Крайизбиркомом, с содержательной точки зрения. К тому же, существует форма протокола, установленная инструкцией ЦИК. Это означает только то, какие сведения в этом протоколе должны содержаться. Протоколы, которые на сегодняшний день обжалуются, они все данные сведения содержат. Протокол может быть отменен, в соответствии с федеральным законом, если нарушена процедура подведения итогов и, если протокол не подписан членами УИК. А протокол подписан всеми членами УИК, в том числе и теми, кто является заявителем судебного разбирательства. Там стоит печать УИК, время и дата подписания. Этого достаточно, чтобы протокол был признан действительным. В данном случае заявители, ставя подпись под протоколом, удостоверяют его действительность.

- Как мы помним, движение «Голос» ранее заявляло претензиях по 47 участкам, но в суде рассматриваются итоги голосования лишь по четырем. Поступали ли официальные обращения по оставшимся 43 участкам от «Голоса» либо иных лиц в адрес Краевой избирательной комиссии?

- В судебные органы поступили исковые заявления в отношении четырех избирательных участков. В данном случае, «Голос», как субъект, обратиться в суд не мог. Поэтому, насколько я понимаю, в суд обращались именно избиратели, голосовавшие на данных участках. Но, в подавляющем большинстве (трое из четырех) это члены УИК. Что касается обращений в Крайизбирком, то к нам было перенаправлено из ЦИКа жалоба депутата Госдумы (Валерия) Рашкина, которую мы, соответственно, перенаправили в правоохранительные органы. Рашкин утверждал, что при установлении итогов голосования по этим 47 участкам имели место быть фальсификации. Учитывая, что вопросы фальсификации это не компетенция краевой избирательной комиссии, соответственно, по подведомственности данная жалоба была для проверки передана в правоохранительные органы.

- Последние вас как-то уже проинформировали о ходе расследования?

- Нет, но вместе с тем, я знаю, что в территориальные избирательные комиссии (ТИК) уже поступили запросы от органов прокуратуры о предоставлении копий протоколов по этим избирательным участкам. Во всяком случае, в Первомайскую и Первореченскую ТИК уже поступили – правоохранительные органы работают.

Напомним, 8 февраля в Ленинском суде города Владивостока состоялось слушание по иску об отмене итогов голосования на избирательном участке № 531 на повторных выборах губернатора Приморского края, состоявшихся 16 декабря 2018 года. Иск был подан членом участковой избирательной комиссии № 531 с правом решающего голоса. Избирательная комиссия Приморского края участвовала в слушании в качестве заинтересованного лица.

«Региональный избирком считает иск необоснованным и возражает против признания итогов голосования на избирательном участке №531 недействительными», - говорится в официальном сообщении Крайизбиркома. Отмечено, что «как и ранее, при рассмотрении аналогичного иска по отмене итогов голосования УИК №613 Первомайского района Владивостока, в целях обеспечения прозрачности и открытости избирательного процесса, на суде представителями крайизбиркома было заявлено ходатайство об истребовании в судебном порядке избирательных бюллетеней: чтобы суд вскрыл опечатанные избирательные бюллетени, исследовал их путем пересчета, сравнил отметки голосования в этих бюллетенях с итоговым протоколом участковой комиссии».

Однако предложение об исследовании бюллетеней в суде не было поддержано представителем истца в ходе рассмотрения дела. Исследовав все обстоятельства и материалы дела, суд оказал в удовлетворении иска.

Андрей Горюнов