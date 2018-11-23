В соцсетях опубликовали фотографию второго блюда в школьной столовой в поселке Врангель, сообщает DEITA.RU.

"Микроскопическая" котлета и одна ложка картофельного пюре - такой обед предлагают школьникам. Люди возмущены объемами блюда и призывают власти обратить внимание на ситуацию.





Однако есть и защитники такого минимал-обеда. "Норм обед, или надо пузо так тромбануть чтоб потом лень ходить было? Поел пюрешку с каклеткой и пошел на уроки. А если надо больше еды - можно с дома рюкзак набить и жрать под партой, голодайки", - пишет комментатор.

К слову, с 1 декабря расходы на детское школьное питание в Приморье увеличили в два раза. Такой закон был принят 15 ноября. Теперь детей будут кормить не на 21 рубль, а на 42 рубля. В этом году на это выделят 102 млн рублей, в следующем – более 820 миллионов рублей. Деньги на это возьмут из краевого бюджета.

Страшно представить, каких размеров была котлета до "увеличения" расходов на питание детей в Приморье. С нового года также обещали увеличть оплату труда учителей и финансирование расходов на нужды образовательных учреждений. Работники образовательных учреждений опасаются идентичных "пропорций".

Василий Кучин